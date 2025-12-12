  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
Видео
2

Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 11 декабря.

В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник Тим Хардуэй-младшийДенвер»), форвард Трей Мерфи, центровой Ив Мисси и защитник Джордан Пул (все – «Новый Орлеан»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoБаскетбол - видео
logoДжордан Пул
logoНовый Орлеан
logoДенвер
logoТрей Мерфи
logoТим Хардуэй-младший
logoИв Мисси
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич набрал 36+12+8 и пропустил четвертую четверть
12 декабря, 06:56Видео
Кайл Кузма – Джейлену Брауну: «Тут тебе не стрим!»
12 декабря, 06:29Видео
Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой
12 декабря, 05:34Видео
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
10 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
14 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
20 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
24 минуты назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
38 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
42 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
54 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
59 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09