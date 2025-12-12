Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 11 декабря.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник Тим Хардуэй-младший («Денвер»), форвард Трей Мерфи, центровой Ив Мисси и защитник Джордан Пул (все – «Новый Орлеан»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости