4

Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»

Батлер: Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя.

Звездный форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер заявил, что у защитника Стефена Карри и форварда Дрэймонда Грина есть карт-бланш на потери мяча.

«Потери принадлежат Стефу и Дрэю. Им позволено терять мяч, сколько влезет. А всем остальным нельзя совершать потери. Таковы правила. И я считаю, что это справедливо. Потому что мир несправедлив. Так что им можно. И меня это устраивает», – сказал Батлер.

Грин и Карри совершают больше всех потерь в составе «Уорриорс» (3 и 3,1 в среднем за матч), поскольку они являются главными плеймейкерами команды. На третьей строчке по этому показателю находится форвард Джонатан Куминга, потерявший место в ротации (2,5).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
