«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле

«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года сыграл матч Евролиги в Израиле.

В 15-м туре Евролиги баскетбольный клуб «Маккаби Тель-Авив » принимает французский «Виллербан » на своей домашней арене. Этот матч стал первым, который команда проводит в Израиле за более чем два года.

Несмотря на неубедительные результаты «Маккаби» в этом сезоне Евролиги (4 победы и 10 поражений) местные болельщики встретили возвращение игр главного еврокубка с огромным энтузиазмом.

Возвращение матчей Евролиги в Израиль может дать еще один шанс Одеду Каташу в «Маккаби»