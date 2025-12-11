«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года сыграл матч Евролиги в Израиле.
В 15-м туре Евролиги баскетбольный клуб «Маккаби Тель-Авив» принимает французский «Виллербан» на своей домашней арене. Этот матч стал первым, который команда проводит в Израиле за более чем два года.
Несмотря на неубедительные результаты «Маккаби» в этом сезоне Евролиги (4 победы и 10 поражений) местные болельщики встретили возвращение игр главного еврокубка с огромным энтузиазмом.
Возвращение матчей Евролиги в Израиль может дать еще один шанс Одеду Каташу в «Маккаби»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости