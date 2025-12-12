26

Яннис Адетокумбо предпочтет перейти в «Майами», если не сможет оказаться в «Нью-Йорке»

Адетокумбо нравится вариант с обменом в «Хит».

Cогласно информации журналиста Говарда Бека из The Ringer, звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассматривает «Майами» как второе место для продолжения карьеры после «Нью-Йорка».

«Повторюсь, работая над материалом о Яннисе и общаясь с людьми в лиге, мне указали на Майами как на место, где Яннис действительно хотел бы оказаться, если не в Нью-Йорке», – заявил Бек.

Ранее на фоне слухов о возможной смене клуба появилось сообщение, что Адетокумбо приобрел недвижимость в Бруклине.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Central
