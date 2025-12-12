Яннис Адетокумбо предпочтет перейти в «Майами», если не сможет оказаться в «Нью-Йорке»
Адетокумбо нравится вариант с обменом в «Хит».
Cогласно информации журналиста Говарда Бека из The Ringer, звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассматривает «Майами» как второе место для продолжения карьеры после «Нью-Йорка».
«Повторюсь, работая над материалом о Яннисе и общаясь с людьми в лиге, мне указали на Майами как на место, где Яннис действительно хотел бы оказаться, если не в Нью-Йорке», – заявил Бек.
Ранее на фоне слухов о возможной смене клуба появилось сообщение, что Адетокумбо приобрел недвижимость в Бруклине.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости