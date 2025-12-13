Евролига. «Фенербахче» отыгрался с «-17» и победил «Монако», «Партизан» одолел «Црвену Звезду» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
«Монако» уступил «Фенербахче» в игре-повторении решающего матча «Финала четырех» прошлого сезона, «Партизан» справился с «Црвеной Звездой» в сербском дерби.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Валенсия Испания – 10-5, Барселона Испания – 10-5, Фенербахче Турция – 9-5, Црвена Звезда Сербия – 9-6, Монако – 9-6, Реал Испания – 9-6, Жальгирис Литва – 9-6, Панатинаикос Греция – 9-6, Олимпиакос Греция – 8-6, Милан Италия – 8-7, Виртус Италия – 7-8, Дубай ОАЭ – 7-8, Партизан Сербия – 6-9, Бавария Германия – 5-10, Баскония Испания – 5-10, Париж Франция – 5-10, Анадолу Эфес Турция – 5-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-10, Виллербан Франция – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
