Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
Хатимура хотел потратить выигранные в Кубке НБА деньги в казино.
Два года назад «Лейкерс» стали победителями Кубка НБА, и каждый игрок получил по 500000 долларов. Форвард Руи Хатимура рассказал, на что потратил выигрыш.
«Думаю, я купил машину. Изначально я собирался поставить все призовые деньги на черное в рулетке, но потом передумал. Испугался, не буду врать», – поведал Хатимура.
В текущем розыгрыше Кубка «озерники» вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «Сан-Антонио» (119:132).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости