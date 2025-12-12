6

Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке

Хатимура хотел потратить выигранные в Кубке НБА деньги в казино.

Два года назад «Лейкерс» стали победителями Кубка НБА, и каждый игрок получил по 500000 долларов. Форвард Руи Хатимура рассказал, на что потратил выигрыш.

«Думаю, я купил машину. Изначально я собирался поставить все призовые деньги на черное в рулетке, но потом передумал. Испугался, не буду врать», – поведал Хатимура.

В текущем розыгрыше Кубка «озерники» вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «Сан-Антонио» (119:132).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Хоби Прайса в соцсети X
