Видео
10

Никола Йокич набрал 36+12+8 и пропустил четвертую четверть

Йокич провел отличный матч и получил отдых в заключительной четверти.

В победном матче против «Сакраменто» (136:105) звездный центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 36 очков за 29 минут, пропустив заключительную четверть.

Йокич реализовал 14 из 16 бросков с игры, включая 2 из 2 трехочковых, а также 6 из 8 штрафных. На его счету 12 подборов, 8 передач при 1 потере и 2 перехвата. 

Благодаря сегодняшнему выступлению серб обошел Кармело Энтони и вышел на 2-е место в истории «Наггетс» по количеству 30-очковых игр (164), уступая только Алексу Инглишу (273).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoДенвер
logoСакраменто
logoНикола Йокич
logoБаскетбол - видео
logoКармело Энтони
logoНБА
Алекс Инглиш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аарон Гордон и Кристиан Браун точно не вернутся в состав «Денвера» до Рождества, Джулиан Стротер приступил к игровым тренировкам
10 декабря, 11:28
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн – лучший пасующий центровой в мире»
9 декабря, 18:05
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
9 декабря, 07:01Видео
Главные новости
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
4 минуты назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
8 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
22 минуты назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
26 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
38 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
43 минуты назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
49 минут назадВидео
Кубок НБА. 1/2 финала. 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо», «Оклахома» играет с «Сан-Антонио»
57 минут назадLive
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк проведет встречу с фанатами со «Стены» перед игрой с «Мемфисом»
вчера, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09