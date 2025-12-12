Никола Йокич набрал 36+12+8 и пропустил четвертую четверть
Йокич провел отличный матч и получил отдых в заключительной четверти.
В победном матче против «Сакраменто» (136:105) звездный центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 36 очков за 29 минут, пропустив заключительную четверть.
Йокич реализовал 14 из 16 бросков с игры, включая 2 из 2 трехочковых, а также 6 из 8 штрафных. На его счету 12 подборов, 8 передач при 1 потере и 2 перехвата.
Благодаря сегодняшнему выступлению серб обошел Кармело Энтони и вышел на 2-е место в истории «Наггетс» по количеству 30-очковых игр (164), уступая только Алексу Инглишу (273).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости