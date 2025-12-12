163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
Парень ростом 163 сантиметра показал, как может забивать сверху.
В рамках шоу DUNKMAN выступил 25-летний Тай Джексон, рост которого составляет 163 сантиметра (5 футов и 4 дюйма).
Судьи проекта Шакил О′Нил, Винс Картер и Нэйт Робинсон оценили оба данка Джексона высшим баллом, что позволило ему пройти в полуфинал и продолжить борьбу за главный приз в 200000 долларов.
