163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл

Парень ростом 163 сантиметра показал, как может забивать сверху.

В рамках шоу DUNKMAN выступил 25-летний Тай Джексон, рост которого составляет 163 сантиметра (5 футов и 4 дюйма).

Судьи проекта Шакил О ′Нил, Винс Картер и Нэйт Робинсон оценили оба данка Джексона высшим баллом, что позволило ему пройти в полуфинал и продолжить борьбу за главный приз в 200000 долларов.