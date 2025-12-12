Демар Дерозан обошел Винса Картера и занял 23-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА
В сегодняшнем матче против «Денвера» форвард «Сакраменто» Демар Дерозан набрал 11 очков (4 из 7 с игры). Это позволило ему довести сумму набранных за карьеру очков до 25734 и обойти Винса Картера (25728) в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
В текущем сезоне 36-летний Дерозан набирает в среднем 18 очков, что является худшим для него результатом с сезона-2011/12.
Топ-25 лучших бомбардиров выглядит так:
Леброн Джеймс (42316)
Карим Абдул-Джаббар (38387)
Карл Мэлоун (36928)
Кобе Брайант (33643)
Майкл Джордан (32292)
Дирк Новицки (31560)
Уилт Чемберлен (31419)
Кевин Дюрэнт (31067)
Шакил О′Нил (28596)
Джеймс Харден (28325)
Кармело Энтони (28289)
Мозес Мэлоун (27409)
Элвин Хэйс (27313)
Хаким Оладжувон (26946)
Оскар Робертсон (26710)
Доминик Уилкинс (26668)
Расселл Уэстбрук (26555)
Тим Данкан (26496)
Пол Пирс (26397)
Джон Хавличек (26395)
Кевин Гарнетт (26071)
Стефен Карри (25832)
Демар Дерозан (25734)
Винс Картер (25728)
Алекс Инглиш (25613)