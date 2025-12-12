Демар Дерозан обошел Винса Картера и занял 23-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА

Дерозан поднялся выше в списке самых результативных игроков НБА.

В сегодняшнем матче против «Денвера» форвард «Сакраменто » Демар Дерозан набрал 11 очков (4 из 7 с игры). Это позволило ему довести сумму набранных за карьеру очков до 25734 и обойти Винса Картера (25728) в списке лучших бомбардиров в истории НБА .

В текущем сезоне 36-летний Дерозан набирает в среднем 18 очков, что является худшим для него результатом с сезона-2011/12.

Топ-25 лучших бомбардиров выглядит так: