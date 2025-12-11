«Лично я считаю, что это немного отвлекает». Джонатан Айзек раскритиковал дизайн площадок для Кубка НБА

Форвард «Орландо» раскритиковал дизайн площадок для Кубка НБА.

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек высказался о ярких дизайнах паркетов, представленных лигой для нынешнего Кубка НБА. Игрок считает, что такая цветовая гамма может отвлекать от игры.

«Лично я считаю, что это немного отвлекает. Вот, например, площадка «Миннесоты» – на телевизоре было видно, как цвета с паркета переходят на майки игроков. Это уже чересчур. Думаю, если чуть приглушить яркость, будет лучше», – отметил Айзек .

«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока