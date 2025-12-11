2

Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»

Экс-игрок НБА Бобан Марьянович перешел в словенскую «Илирию».

Сербский центровой Бобан Марьянович нашел себе новую команду. 37-летний баскетболист официально стал игроком словенского клуба «Илирия», выступающего в Адриатической лиге.

В прошлом сезоне Марьянович играл в турецком «Фенербахче», а в январе 2025 года перебрался в китайский «Чжэцзян». Теперь экс-игрок НБА возвращается в Европу, где начнет новый этап своей карьеры.

В НБА Бобан Марьянович отыграл девять сезонов, сменив «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию», «Даллас» и «Хьюстон».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: сайт Адриатической лиги
logoБобан Марьянович
Илирия
logoНБА
logoАдриатическая лига
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Партизан» на выезде обыграл «Клуж», «Цедевита Олимпия» выиграла у «Илирии»
7 декабря, 20:52
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
21 октября, 08:24
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
14 августа, 06:20
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
7 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
11 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
17 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
21 минуту назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
35 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
39 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
51 минуту назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
56 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09