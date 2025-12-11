Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
Экс-игрок НБА Бобан Марьянович перешел в словенскую «Илирию».
Сербский центровой Бобан Марьянович нашел себе новую команду. 37-летний баскетболист официально стал игроком словенского клуба «Илирия», выступающего в Адриатической лиге.
В прошлом сезоне Марьянович играл в турецком «Фенербахче», а в январе 2025 года перебрался в китайский «Чжэцзян». Теперь экс-игрок НБА возвращается в Европу, где начнет новый этап своей карьеры.
В НБА Бобан Марьянович отыграл девять сезонов, сменив «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию», «Даллас» и «Хьюстон».
