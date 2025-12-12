Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»

Терренс Эдвардс описал причины отказа от игры в России.

23-летний новобранец «Автодора » не вернулся в Саратов после перерыва в чемпионате. Терренс Эдвардс улетел к семье, но сообщил, что не вернется в расположение клуба.

«Решил не возвращаться по личным причинам, связанным с руководством команды. Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же Саратов часто становился целью атак дронов. По ночам включались сирены, так и не смог приспособиться к такому. Не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын, поэтому я решил уйти», – поделился баскетболист.