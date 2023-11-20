Эксперт ESPN Стивен Эй Смит признался, что его расстраивают выступления атакующего защитника « » Клэя Томпсона в сезоне-2023/24.

«Братишка, все указывает на то, что ты скатился.

Если Клэй Томпсон больше не является элитным снайпером, то зачем он вообще нужен? Я говорю о чемпионских ожиданиях. Ему всегда найдется место в команде. Он лидер, великий игрок. Будущий член Зала славы. Но того Клэя Томпсона, которого мы видим сейчас, я не узнаю», – сказал Смит в эфире First Take.

33-летний защитник набирает в среднем 14 очков (худший результат после 1-го сезона в лиге), 3,3 подбора и 2,1 передачи при 40% с игры (худший результат в карьере) и 33% из-за дуги (худший результат в карьере).