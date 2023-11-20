Стивен Эй Смит: «Если Клэй Томпсон больше не является элитным снайпером, то зачем он вообще нужен?»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит признался, что его расстраивают выступления атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона в сезоне-2023/24.

«Братишка, все указывает на то, что ты скатился.

Если Клэй Томпсон больше не является элитным снайпером, то зачем он вообще нужен? Я говорю о чемпионских ожиданиях. Ему всегда найдется место в команде. Он лидер, великий игрок. Будущий член Зала славы. Но того Клэя Томпсона, которого мы видим сейчас, я не узнаю», – сказал Смит в эфире First Take.

33-летний защитник набирает в среднем 14 очков (худший результат после 1-го сезона в лиге), 3,3 подбора и 2,1 передачи при 40% с игры (худший результат в карьере) и 33% из-за дуги (худший результат в карьере).

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Согласен, пора клею учить китайский
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
totocash
краткое резюмэ на сайте хх.ру: 33 года, 2 тяжелейшие травмы, пропала защита, пропал бросок, хочет максималку...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
boller_73
Такими темпами он молча возьмёт тот контракт, что предложит руководство для продления, без торгов
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Да скажите уже, сколько он хочет бабла!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luck3r
Ответ leon01
по большому счёту остался только класс и баскетбольный айкью...всё остальное просело.я бы выпускал его со скамейки...но кто тогда в старте,если и уиггинз лыка не вяжет(кроме последней игры)
За Уиггинсом посмотреть в ближайшие игры надо, у него вполне есть шансы восстановить форму (по крайней мере их больше, чем у Клэя). Вместо Клэя в основе можно выпускать Муди, например. Вообще Керру стоит больше новичков гонять, вместо старой гвардии. Всем на пользу пойдет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
по большому счёту остался только класс и баскетбольный айкью...всё остальное просело.я бы выпускал его со скамейки...но кто тогда в старте,если и уиггинз лыка не вяжет(кроме последней игры)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RAMIK
После таких травм тяжело быть элитным игроком. Он свое в этой лиге уже забрал. Карьера у него великая!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AEZAKMI228
Прямо сейчас данкан робинсон круче клэя томпсона
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Ответ luck3r
За Уиггинсом посмотреть в ближайшие игры надо, у него вполне есть шансы восстановить форму (по крайней мере их больше, чем у Клэя). Вместо Клэя в основе можно выпускать Муди, например. Вообще Керру стоит больше новичков гонять, вместо старой гвардии. Всем на пользу пойдет.
Муди не прогрессирует, он вышел разок в перво и потерялся, а затем потерялся вообще. Уже не верю в уиггинза, проблемы с мотивацией и возврат к настройкам менисоты, Клэр ограничить минуты , зачем нужен был пол- непонятно. Короче Майерс что то знал и оставил этот корабль который идёт ко….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий