Стивен Эй Смит – Хардену: «Если ничего не получится с «Клипперс». Мои соболезнования, братишка»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился своим мнением по выступлению «Клипперс» после перехода .

«Все ужасно. Тайрону Лю надо поскорее понять, как свалить из Лос-Анджелеса. Серьезно, каким образом это должно сработать?

Джеймсу Хардену нужен мяч, нужен мяч. А они даже не главные скореры команды. Их стиль это организовывать нападение, создавая эпизод партнерам по команде или самим себе. Не бегать между заслонами без мяча, как Стеф Карри. Это не сработает. Мэттью Деллаведова чуть не умер, бегая за Карри. Чуть не умер, его в больницу потом повезли!

Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден так делать не будут. У меня статуя Свободы за спиной, и я скажу так: даже она может двигаться больше, чем Джеймс Харден. Пазл просто не складывается. Кубик в круглое отверстие не пропихнешь.

Джеймс Харден, дружище. Это похоже на конец. Если ничего не получится с « », мои соболезнования, братишка», – сказал Смит.