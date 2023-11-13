Стивен Эй Смит – Хардену: «Если ничего не получится с «Клипперс». Мои соболезнования, братишка»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Стефен Карри Джеймс Харден Мэттью Деллаведова Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился своим мнением по выступлению «Клипперс» после перехода Джеймса Хардена.

«Все ужасно. Тайрону Лю надо поскорее понять, как свалить из Лос-Анджелеса. Серьезно, каким образом это должно сработать?

Джеймсу Хардену нужен мяч, Расселлу Уэстбруку нужен мяч. А они даже не главные скореры команды. Их стиль это организовывать нападение, создавая эпизод партнерам по команде или самим себе. Не бегать между заслонами без мяча, как Стеф Карри. Это не сработает. Мэттью Деллаведова чуть не умер, бегая за Карри. Чуть не умер, его в больницу потом повезли!

Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден так делать не будут. У меня статуя Свободы за спиной, и я скажу так: даже она может двигаться больше, чем Джеймс Харден. Пазл просто не складывается. Кубик в круглое отверстие не пропихнешь.

Джеймс Харден, дружище. Это похоже на конец. Если ничего не получится с «Клипперс», мои соболезнования, братишка», – сказал Смит.

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9 комментариев

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Квадратура Круга
Панченко вовремя свалил со спортца
+17
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Свежий
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кандид
А вот представьте, едет Харден в Китай... и попадает в одну команду со Шведом! ))))
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Дэннис Молинарев
А есть сомнения, что не получится?
+2
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Старый Пёс
Ответ Квадратура Круга
Панченко вовремя свалил со спортца
А где он?
+2
0
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Локоть Артеста
Ответ кандид
А вот представьте, едет Харден в Китай... и попадает в одну команду со Шведом! ))))
И будет сидеть под Лехой на скамейке запасных)))
+2
-1
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Локоть Артеста
Тут ещё один момент. Будут ли Клипперс продлевать контракт с Харденом? Вероятнее всего он отложит продление до конца сезона, чтобы после фейла с ЛАК проситься в контендер.
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leon01
Присоединюсь к соболезнованиям
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gen81
Харден безусловно дыра в защите, староват уже, рабочая этика так себе, но...
Он умнейший игрок. Основная проблема в том, что он наглухо растренирован, вообще без предсезонки, просто ходит по паркету. Предлагаю вернуться к вопросу через хотя бы 10 игр.
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