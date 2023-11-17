Джейк Фишер: «Лавин и Карузо за Лаури, Хирро и пики, на мой взгляд, было бы неплохим приобретением для «Майами»
Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер считает, что «Майами» стоит побороться за атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина.
«Кайл Лаури, Тайлер Хирро и драфт-пики на Зака Лавина и Алекса Карузо, на мой взгляд, было бы неплохим приобретением для «Майами».
Не знаю, могут ли «Буллс» получить что-нибудь лучше, чем молодого игрока с нераскрытым потенциалом в лице Тайлера Хирро», – заявил Фишер в подкасте No Cap Room.
У Хирро треха 40% и даже защитный рейтинг лучше. В остальном идентичные по позиции игроки, только Лавин атлетичнее и не играл в финале НБА ни разу.