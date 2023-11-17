Джейк Фишер: «Лавин и Карузо за Лаури, Хирро и пики, на мой взгляд, было бы неплохим приобретением для «Майами»

Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер считает, что «Майами» стоит побороться за атакующего защитника « » Зака Лавина.

« , и драфт-пики на и Алекса Карузо, на мой взгляд, было бы неплохим приобретением для « ».

Не знаю, могут ли «Буллс» получить что-нибудь лучше, чем молодого игрока с нераскрытым потенциалом в лице Тайлера Хирро», – заявил Фишер в подкасте No Cap Room.