Джейк Фишер: «Лавин и Карузо за Лаури, Хирро и пики, на мой взгляд, было бы неплохим приобретением для «Майами»

Теги Чикаго Кайл Лаури Майами НБА Зак Лавин Алекс Карузо Тайлер Хирро Баскетбол

Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер считает, что «Майами» стоит побороться за атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина.

«Кайл Лаури, Тайлер Хирро и драфт-пики на Зака Лавина и Алекса Карузо, на мой взгляд, было бы неплохим приобретением для «Майами».

Не знаю, могут ли «Буллс» получить что-нибудь лучше, чем молодого игрока с нераскрытым потенциалом в лице Тайлера Хирро», – заявил Фишер в подкасте No Cap Room.

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6 комментариев

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Tim Timson
даже не поймёшь с первого взгляда кому пики)
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andrushapumba
Нет
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13am Adebayo
Это обмен ради Карузо что ли? )
У Хирро треха 40% и даже защитный рейтинг лучше. В остальном идентичные по позиции игроки, только Лавин атлетичнее и не играл в финале НБА ни разу.
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noke
Если оставить за скобками "... драфт пики и ... Карузо". То не понятно, зачем такой трейд нужен обеим командам.
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Vadia
Ответ 13am Adebayo
Это обмен ради Карузо что ли? ) У Хирро треха 40% и даже защитный рейтинг лучше. В остальном идентичные по позиции игроки, только Лавин атлетичнее и не играл в финале НБА ни разу.
Надеюсь, Хит просто пройдут мимо Зака и это утки от журналюг.
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Archer_Great
Неплохие хотелки, конечно, но сложно представить, что за толстячка на упадке, молодого без защиты и несколько пиков Чикаго вообще задумается отдать хотя бы Лавина
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