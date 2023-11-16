Стивен Эй Смит о дисквалификации Дрэймонда Грина: «Лига стала мягкой как туалетная бумага»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Дрэймонд Грин Стивен Эй Смит Энтони Эдвардс Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заступился за форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который получил 5-матчевую дисквалификацию после потасовки в матче с «Миннесотой».

«Лига стала мягкой как туалетная бумага.

Возможно, проблема во мне. Но я не называю игроков мягкими, я говорю о лиге, которая навязывает игрокам свои правила. Черт возьми, тебя могут удалить за то, что ты не так на кого-то посмотрел.

Вспомните технический фол, который Энтони Эдвардс получил на днях в Миннесоте, когда он забил сверху через кого-то, а потом закричал и посмотрел на него. Между прочим, этот парень – звезда «Миннесоты».

Я считаю, что Грин получил слишком суровое наказание, люди слишком остро отреагировали. Да, он обхватил его шею и очень долго держал. Это правда. Он заслуживает дисквалификацию на 2-3 матча. Но не надо относиться к нему как к преступнику и отстранять на длительный период времени», – сказал Смит.

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7 комментариев

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Трипл-дабл Дончича
Дайте этому парню Челнинскую бумагу, он всё переосмыслит))
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xamer 9
Одно дело - жесткая борьба плечом в плечо, спина к спине, пусть даже немного помогая руками. Но другое, когда сознательно проводишь захват уши для удушения - и другое оно потому, что при незначительном штрафе каждый бык в лиге решит, что сможет в случае чего начать рубить всех как захочет - штраф то пара матчей.
Столько лет стараний показать зрителям красивый спорт без насилия - и в одночасье можно все разрушить
+4
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scorp19
Да, увы контактный мужской вид спорта превращают в балет. Давать дискву за моменты где никто даже никого не ударил - маразм.
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vzi
Ответ scorp19
Скажи это хоккеистам и фанатам. Ппц, фаны там так "несчастны" из-за "насилия" в игре.
Хоккей - не баскет.
Там свои правила. И правила драк там тоже есть. И судьи разнимают тех, кто дерется, когда уже исход ясен.
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mqh9pzrxgf
Ответ Денис Гончаров
Я считаю, что лиге не надо мешать игрокам играть в баскетбол и выражать эмоции, но нужно бороться с грубостью и грязью. Грину с его историей 5 матчей будут в самый раз
Ждем когда Грин влетит с кулака как в пула) тогда лига даст 10 матчей и услышим тоже самое)
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