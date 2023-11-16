Стивен Эй Смит о дисквалификации Дрэймонда Грина: «Лига стала мягкой как туалетная бумага»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заступился за форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который получил 5-матчевую дисквалификацию после потасовки в матче с «Миннесотой».
«Лига стала мягкой как туалетная бумага.
Возможно, проблема во мне. Но я не называю игроков мягкими, я говорю о лиге, которая навязывает игрокам свои правила. Черт возьми, тебя могут удалить за то, что ты не так на кого-то посмотрел.
Вспомните технический фол, который Энтони Эдвардс получил на днях в Миннесоте, когда он забил сверху через кого-то, а потом закричал и посмотрел на него. Между прочим, этот парень – звезда «Миннесоты».
Я считаю, что Грин получил слишком суровое наказание, люди слишком остро отреагировали. Да, он обхватил его шею и очень долго держал. Это правда. Он заслуживает дисквалификацию на 2-3 матча. Но не надо относиться к нему как к преступнику и отстранять на длительный период времени», – сказал Смит.
Столько лет стараний показать зрителям красивый спорт без насилия - и в одночасье можно все разрушить
Там свои правила. И правила драк там тоже есть. И судьи разнимают тех, кто дерется, когда уже исход ясен.