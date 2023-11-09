Тайлер Хирро пропустит как минимум 2 недели с растяжением связок голеностопного сустава

Теги травмы Майами НБА Тайлер Хирро Баскетбол

У атакующего защитника «Майами» Тайлера Хирро диагностировали растяжение связок голеностопного сустава 2-й степени.

Игрок проведет 10 дней в бандаже для фиксации голеностопного сустава и пройдет повторное обследование через 2 недели.

Хирро получил повреждение в матче с «Мемфисом» (108:102). Защитник покинул площадку в первой четверти.

В семи матчах сезона Хирро набирал в среднем 25,3 очка, 5,6 подбора и 5 передач при 44,6% с игры и 41% из-за дуги (8,7 попытки).

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