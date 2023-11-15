Стивен Эй Смит: «У «Селтикс» самая смертоносная стартовая пятерка в НБА»

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что в финал от Востока в сезоне-23/24 выйдет « ».

В недавней встрече с «Нью-Йорком» игроки основы набрали 97 из 114 очков всей команды.

«Знали ли мы о том, что стартовая пятерка «Селтикс» превосходит соперников на 39 очков на каждые 100 владений? Это самая смертоносная стартовая пятерка в . Кстати, они также являются лучшей подбирающей командой лиги.

«Селтикс» – это серьезно. Я не просто так считаю их фаворитами на выход в финал от Востока. И матч с «Никс» стал последним примером того, почему так можно думать», – заявил Стивен Эй.