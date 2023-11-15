Стивен Эй Смит: «У «Селтикс» самая смертоносная стартовая пятерка в НБА»

Теги Бостон НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что в финал от Востока в сезоне-23/24 выйдет «Бостон».

В недавней встрече с «Нью-Йорком» игроки основы набрали 97 из 114 очков всей команды.

«Знали ли мы о том, что стартовая пятерка «Селтикс» превосходит соперников на 39 очков на каждые 100 владений? Это самая смертоносная стартовая пятерка в НБА. Кстати, они также являются лучшей подбирающей командой лиги.

«Селтикс» – это серьезно. Я не просто так считаю их фаворитами на выход в финал от Востока. И матч с «Никс» стал последним примером того, почему так можно думать», – заявил Стивен Эй.

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1 комментарий

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Денис Храпунов
Вот это откровение конечно. У Бостона идеальная пятерка. Подвижная, высокая, атлетичная, каждый может бросить, каждый может набрать 20+ очков. Старше 30ти только Холлидей. И даже не понятно куда бить, слабых.зазитников в старте просто нет. А некую неподвижность Порзингинса компенсируют Уайт и Дрю, да и Тейтум и Браун тоже .
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