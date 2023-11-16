7 из последних 11 удалений Дрэймонда Грина пришлись на матчи, в которых Стеф Карри не играл

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

После того как тяжелого форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина удалили в матче с «Миннесотой», Руди Гобер заявил: «Каждый раз, когда Стеф пропускает матч, Грин не хочет играть без Карри, поэтому делает все возможное, чтобы его удалили».

По данным Spotraс, с момента начала карьеры в НБА в 2012 году Грин был удален 18 раз. Первые семь удалений пришлись на матчи, в которых Карри принимал участие.

Первый случай, когда Грин был удален, а Карри не играл, произошел 11 ноября 2019 года. Карри в это время отсутствовал из-за перелома руки. В итоге Грин получил пару технических фолов во встрече с «Ютой», за нее как раз тогда выступал Руди Гобер.

Если учитывать удаление Грина во вторник, то 7 из последних 11 удалений пришлись на матчи, в которых Карри не играл.

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2 комментария

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Адилет Сапаров
Уахахаахаххаха))) Че т в голос)
+3
0
+3
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