Беверли раскритиковал Таунса: «Грин все знал: «Руди все равно никому не нравится». Иди души Дрэймонда в ответ. Не такому я тебя учил, КЭТ»

Теги Миннесота Филадельфия НБА Патрик Беверли Руди Гобер Дрэймонд Грин Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли раскритиковал своего бывшего партнера по команде Карла-Энтони Таунса за то, что тот неправильно повел себя в ситуации, когда Дрэймонд Грин взял в замок Руди Гобера.

«Таунс предатель. Фальшивый друг. И Энт тоже был там. А Дрэймонд все знал: «Руди все равно никому не нравится». Это был идеальный момент, типа: «Плевать, пойду Руди задушу». Это было очень стратегически важно.

Я видел, как Таунс скорчил эту злобную рожу, а по итогу ничего не сделал. Иди души Дрэймонда в ответ. Так что теперь Грин думает: «Да, я взял в замок их центрового, а его дружки ничего не сделали». Вот как я на это смотрю.

«Если мы будем играть в плей-офф, КЭТ, ты меня никак не волнуешь. Ты даже не помог своему другу». Все, уже ничего не сделаешь. Можешь успокоиться. Весь мир это видел. КЭТ, не такому я тебя учил», – сказал Беверли в новом выпуске своего подкаста.

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2 комментария

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The Klaw
Про игру в плэйофф это намек на финал?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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