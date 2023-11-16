НБА отстранила Дрэймонда Грина на 5 матчей после потасовки в игре «Голден Стэйт» – «Миннесота»

Тяжелый форвард « » по итогам расследования получил 5-матчевую дисквалификацию, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В заявлении НБА говорится: «Длительность дисквалификации частично основана на истории неспортивных поступков Грина».

В результате отстранения Грин потеряет 769 705 долларов (153 941 за игру), сообщает эксперт Бобби Маркс из ESPN.

, Джейден Макдэниелс и оштрафованы на 25 000 долларов каждый.

В результате потасовки между игроками «Голден Стэйт» и «Миннесоты» были удалены три игрока: представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс. Грин во время инцидента сделал захват шеи Руди Гобера, который пытался разнять конфликтующих.