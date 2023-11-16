НБА отстранила Дрэймонда Грина на 5 матчей после потасовки в игре «Голден Стэйт» – «Миннесота»
Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин по итогам расследования НБА получил 5-матчевую дисквалификацию, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В заявлении НБА говорится: «Длительность дисквалификации частично основана на истории неспортивных поступков Грина».
В результате отстранения Грин потеряет 769 705 долларов (153 941 за игру), сообщает эксперт Бобби Маркс из ESPN.
Клэй Томпсон, Джейден Макдэниелс и Руди Гобер оштрафованы на 25 000 долларов каждый.
В результате потасовки между игроками «Голден Стэйт» и «Миннесоты» были удалены три игрока: представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс. Грин во время инцидента сделал захват шеи Руди Гобера, который пытался разнять конфликтующих.
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