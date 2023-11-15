В результате потасовки во время игры «Уорриорз» – «Вулвз» удалены Грин, Томпсон и Макдэниелс

Теги происшествия Голден Стэйт Миннесота НБА Баскетбол - видео Клэй Томпсон Руди Гобер Дрэймонд Грин Джейден Макдэниэлс Баскетбол

В результате потасовки во время матча «Голден Стэйт» – «Миннесота» удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.

Инцидент случился на первых минутах встречи внутрисезонного турнира при счете 0:0, когда Томпсон и Макдэниэлс сцепились после борьбы за подбор. Рядом с ними оказались несколько игроков, включая Руди Гобера. К французу тут же подбежал Грин, который схватил его за шею и сделал захват. Через какое-тот время его удалось отцепить от центрового «Вулвз».

После просмотра судьями повтора эпизода Дрэймонд получил неспортивный второй степени, Томпсон и Макдэниэлс – по двойному техническому.

Это первый случай в НБА за последние 25 лет, когда сразу несколько игроков были удалены до того, как одной из команд удалось открыть счет.

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12 комментариев

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36_i_8
Грин по классике - главное влететь, а куда, кого, почему? Не важно
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4eLOVE4iK
Вот это я понимаю! Давненько такого небыло)))))
Дреймонд опять показал что он неадекватен, ничего такого не сделал Гобер чтоб душить и тащить его.
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mqh9pzrxgf
Грина пора серьезно штрафовать и дисквал давать, человек явно не в себе, такой захват делать, хотя гобер схватил Томпсона не для нанесения травмы в отличии от дрея
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Nightyork97
Это уже не очень интересно от него, Свин не может просто стучать мячом, ждем прямой в челюсть прямо на паркете.
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Pavel Gurin
Что там Томпсон сказал , что в следующих 10 матчах у него полетит ? А что полетит , он не уточнил🤡😁
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lopek
golden state fightings
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Ростов-на-Дону
НЕ было никакой потасовки.
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OKC®
Грин и Томпсон решили не позориться без Стэфа и удалились)
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Денис Храпунов
Видимо Крыс уже начал свои внутри сезонные семинары в команде.
Но в целом я Грина понимаю. Дреймонд годами ждал когда Гобер наклонится. А тут такой случай.
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кандид
Если я правильно рассмотрел, началось с того, что Клей в абсолютно неигровой ситуации схватил Макдениэлса за майку... А тот схватил его в ответ... Ну что сказать, два мандрила - это сила! PS Грин - сумасшедший.
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