В результате потасовки во время матча « » – « » удалены три игрока – представители хозяев и , а также баскетболист «волков» .

Инцидент случился на первых минутах встречи внутрисезонного турнира при счете 0:0, когда Томпсон и Макдэниэлс сцепились после борьбы за подбор. Рядом с ними оказались несколько игроков, включая Руди Гобера. К французу тут же подбежал Грин, который схватил его за шею и сделал захват. Через какое-тот время его удалось отцепить от центрового «Вулвз».

После просмотра судьями повтора эпизода Дрэймонд получил неспортивный второй степени, Томпсон и Макдэниэлс – по двойному техническому.

Это первый случай в НБА за последние 25 лет, когда сразу несколько игроков были удалены до того, как одной из команд удалось открыть счет.