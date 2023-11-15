В результате потасовки во время игры «Уорриорз» – «Вулвз» удалены Грин, Томпсон и Макдэниелс
В результате потасовки во время матча «Голден Стэйт» – «Миннесота» удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.
Инцидент случился на первых минутах встречи внутрисезонного турнира при счете 0:0, когда Томпсон и Макдэниэлс сцепились после борьбы за подбор. Рядом с ними оказались несколько игроков, включая Руди Гобера. К французу тут же подбежал Грин, который схватил его за шею и сделал захват. Через какое-тот время его удалось отцепить от центрового «Вулвз».
После просмотра судьями повтора эпизода Дрэймонд получил неспортивный второй степени, Томпсон и Макдэниэлс – по двойному техническому.
Это первый случай в НБА за последние 25 лет, когда сразу несколько игроков были удалены до того, как одной из команд удалось открыть счет.
Дреймонд опять показал что он неадекватен, ничего такого не сделал Гобер чтоб душить и тащить его.
Но в целом я Грина понимаю. Дреймонд годами ждал когда Гобер наклонится. А тут такой случай.