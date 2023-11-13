Дрэймонд Грин после удаления: «Прошло 12 лет, а вы все еще пытаетесь научить меня быть собой? Из меня лучше Дрэймонд, чем из ЛЮБОГО из вас!»

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оставил сообщение на своей странице в соцсети после удаления в матче с «Кливлендом».

Грин получил два технических замечания: за нарушение правил на Джордже Ньянге при борьбе под кольцом и за толчок локтем Донована Митчелла.

«12-й год пошел, а вы все еще говорите мне перестать быть Дрэймондом. Не надо получать технари... бла-бла-бла. Прошло 12 лет, а вы все еще пытаетесь научить меня быть собой? Из меня лучше Дрэймонд, чем из ЛЮБОГО из вас!!! Представьте, если бы я говорил вам, как делать вашу работу. Вы бы посмотрели на меня как на сумасшедшего...

Я подумал, что все должны знать, как глупо вы выглядите, пытаясь донести мне, как быть собой. Если бы вы сами себе по жизни советовать начали, мир был бы намного лучше. И добивались бы большего в своей работе, сравнивая с вашими текущими посредственными результатами. Хорошего воскресенья, добрые люди! Снова за дело, словно у меня зависимость!» – написал Грин.

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6 комментариев

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Daff Rogers
На самом деле круто, что есть Грин и Томпсон. Один перетягивает на себя внимание, неся всё подряд. Второй своей хреновой игрой. А в это время один 35 летний парнишка бегает, забивает кучу очков и тащит свою команду
+8
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+8
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RuslanMat
За 12 лет так и не научился себя контролировать,я бы так это описал
+8
-1
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мать Зетмира
Пацанские цитатки без смс и регистрации.
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funny.exe
Ответ Daff Rogers
На самом деле круто, что есть Грин и Томпсон. Один перетягивает на себя внимание, неся всё подряд. Второй своей хреновой игрой. А в это время один 35 летний парнишка бегает, забивает кучу очков и тащит свою команду
На самом деле уже душа 2 года воет за шефа, особенно когда от него 0 комментариев по поводу результатов команды
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LBJ236
бомбит у Грина
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фанат баскетбола
Всех абсолютно устраивает когда ты ведешь себя как ведешь. Получаешь технари и меньше играешь. Отличное комбо.
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