Дрэймонд Грин после удаления: «Прошло 12 лет, а вы все еще пытаетесь научить меня быть собой? Из меня лучше Дрэймонд, чем из ЛЮБОГО из вас!»

Тяжелый форвард « » оставил сообщение на своей странице в соцсети после удаления в матче с « ».

Грин получил два технических замечания: за нарушение правил на Джордже Ньянге при борьбе под кольцом и за толчок локтем Донована Митчелла.

«12-й год пошел, а вы все еще говорите мне перестать быть Дрэймондом. Не надо получать технари... бла-бла-бла. Прошло 12 лет, а вы все еще пытаетесь научить меня быть собой? Из меня лучше Дрэймонд, чем из ЛЮБОГО из вас!!! Представьте, если бы я говорил вам, как делать вашу работу. Вы бы посмотрели на меня как на сумасшедшего...

Я подумал, что все должны знать, как глупо вы выглядите, пытаясь донести мне, как быть собой. Если бы вы сами себе по жизни советовать начали, мир был бы намного лучше. И добивались бы большего в своей работе, сравнивая с вашими текущими посредственными результатами. Хорошего воскресенья, добрые люди! Снова за дело, словно у меня зависимость!» – написал Грин.