Руди Гобер собирается обжаловать штраф в 25 000 долларов: «Это позорище»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер остался недоволен тем, что был оштрафован за эпизод, в котором его схватил за шею форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин.

«Понятно, каждая ситуация индивидуальна, но для меня это было больше, чем просто реакция на произошедшее. Лично на меня напали. И меня еще оштрафовали за то, что я решил поднять руки, когда на меня нападали, – это позор. Позорище. И я собираюсь обжаловать этот штраф», – заявил француз после поражения от «Финикса» (115:133).

Гобер, как и Джейден Макдэниелс и Клэй Томпсон, был оштрафован на 25 000 долларов.

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6 комментариев

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Jazzzz
Правильно. Пусть Грин и платит за приемы из UFC
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Райли Карри
Не получится. Француз бросился на игрока чужой команды. А обнимать или душить неважно.
+5
-1
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gfif13
Руди явно путает мух и котлеты: одно дело - дикое поведение Грина, другое - что он схватил игрока другой команды. По-моему, всё по букве правил
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Илья Петров
Ответ Jazzzz
Правильно. Пусть Грин и платит за приемы из UFC
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Zakir Zakir
Ответ boller_73
Не, Гобер хитрый и подлый. Он знал, что его недолюбливают и специально спровоцировал Грина, в какой-то момент даже поднырнул под руку, чтобы сделать вид что его душат. Он даже готов публично объявить себя геем, чтобы обвинить Грина потом в гомофобстве.
это слишком толсто товарищ)
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