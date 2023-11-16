Руди Гобер собирается обжаловать штраф в 25 000 долларов: «Это позорище»

Центровой «Миннесоты» остался недоволен тем, что был оштрафован за эпизод, в котором его схватил за шею форвард « » .

«Понятно, каждая ситуация индивидуальна, но для меня это было больше, чем просто реакция на произошедшее. Лично на меня напали. И меня еще оштрафовали за то, что я решил поднять руки, когда на меня нападали, – это позор. Позорище. И я собираюсь обжаловать этот штраф», – заявил француз после поражения от «Финикса» (115:133).

Гобер, как и Джейден Макдэниелс и Клэй Томпсон, был оштрафован на 25 000 долларов.