  «Вы уже знаете мой ответ. Я буду смотреть Олимпиаду из Кабо». Леброн Джеймс подтвердил, что не сыграет на Олимпиаде-2028
«Вы уже знаете мой ответ. Я буду смотреть Олимпиаду из Кабо». Леброн Джеймс подтвердил, что не сыграет на Олимпиаде-2028

Звезды сборной США Леброн и Карри не планируют выступать на следующей Олимпиаде.

Леброн Джеймс и Стефен Карри, выигравшие олимпийское золото в Париже‑2024, вряд ли выступят на следующей Олимпиаде в Лос‑Анджелесе.

В недавнем выпуске подкаста Mind the Game Джеймс дал понять, что не планирует играть за сборную.

«Вы уже знаете мой ответ. Даже не спрашивайте. Я буду смотреть Олимпиаду из Кабо», – сказал 40-летний форвард «Лейкерс».

Карри отметил, что хотел бы выступить, но маловероятно, что это произойдет.

«Это противоположный ответ тому, что я давал Леброну в прошлом году. Если Бог даст, и у меня все еще будет выбор и физическая возможность влиять на команду. Никогда не говори никогда, но я сильно сомневаюсь», – заявил 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт».

К моменту Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе Леброну Джеймсу будет 43 года, а Стефену Карри – 40.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
