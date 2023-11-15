НБА изучает потасовку между игроками «Уорриорз» и «Тимбервулвс»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Клэй Томпсон Руди Гобер Дрэймонд Грин Джейден Макдэниэлс Баскетбол

НБА продолжает изучать потасовку между игроками «Голден Стэйт» и «Миннесоты», в том числе шейный захват Дрэймона Грина против Руди Гобера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Следующий матч «Уорриорз» проведут в четверг против «Оклахомы». Решение лиги в отношении Грина должно быть вынесено до этой игры.

«Миннесота» играет сегодня против «Финикса».

В результате потасовки были удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.

День драк в НБА: Дрэймонд Грин душил Гобера, в другой игре за стычку наказали сразу пятерых

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5 комментариев

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Nightyork97
Ждем лицемерных оправданий Стиви Керра и нытья Лейкоба как им не дают играть. Постоянно он попадает во все передряги, дисквал сам себя не выпишет.
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andrushapumba
Я так понимаю мы скоро узнаем насколько хватать за шею удушающим лучше чем махать пистолетиком в инсте
+4
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Лиллард унижатель!
После предыдущих заяв Грина, что он не раскаивается и считает, что все делает верно, надо ему впаять игр на 20 дискву.
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Anastasiia Khvorostova
Ждём ор в стиле "Пачиму?? Несправедлива!" от связки Керр + Грин после оправданной дисквы Грина за приём "удав"
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Свежий
ГСВ стали напоминать старых мужиков, которые не вывозят по скорости и темпу игры, психуют из-за этого и начинают грязно играть.
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