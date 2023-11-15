НБА изучает потасовку между игроками «Уорриорз» и «Тимбервулвс»
НБА продолжает изучать потасовку между игроками «Голден Стэйт» и «Миннесоты», в том числе шейный захват Дрэймона Грина против Руди Гобера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Следующий матч «Уорриорз» проведут в четверг против «Оклахомы». Решение лиги в отношении Грина должно быть вынесено до этой игры.
«Миннесота» играет сегодня против «Финикса».
В результате потасовки были удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.
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