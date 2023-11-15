НБА изучает потасовку между игроками «Уорриорз» и «Тимбервулвс»

НБА продолжает изучать потасовку между игроками « » и «Миннесоты», в том числе шейный захват против , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Следующий матч «Уорриорз» проведут в четверг против «Оклахомы». Решение лиги в отношении Грина должно быть вынесено до этой игры.

« » играет сегодня против «Финикса».

В результате потасовки были удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и , а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.

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