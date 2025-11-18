  • Спортс
  «Пожалуйста, не говори этого СМИ. Ты готов». Яннис Адетокумбо признался, что изначально не считал себя готовым к НБА
«Пожалуйста, не говори этого СМИ. Ты готов». Яннис Адетокумбо признался, что изначально не считал себя готовым к НБА

Яннис рассказал, как в «Милуоки» настаивали, чтобы он сразу начал играть в НБА.

В 2013 году «Милуоки» выбрал Янниса Адетокумбо на драфте НБА под 15-м номером, но тогда греческий форвард собирался вернуться в Европу. В интервью Остину Риверсу он рассказал, как его уговаривали присоединиться к клубу сразу после драфта.

«Я пошел на драфт, меня выбрали, и я спросил: «Что дальше? Я вернусь в свою команду в Европе, а когда буду готов – приду к вам?». Они ответили: «Нет, ты едешь в Милуоки».

Я сказал: «Но я не готов». Тогда генеральный менеджер Джон Хэммонд услышал мои слова и сказал: «Пожалуйста, не говори этого СМИ. Ты готов», – поделился чемпион НБА-2021.

Источник: шоу Eye for the Game with Austin Rivers
