Руди Гобер: «В глубине души Стив Керр знает, что его парень – клоун»

Центровой «Миннесоты» прокомментировал слова главного тренера «Голден Стэйт» , который заявил, что не заслуживал удаления.

«Клэя ну никак не должны были удалять. Это смешно. Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него», – сказал Керр.

«Что вы хотите, чтобы я сказал? Он защищает своего парня, но я думаю, что он знает. Он не хочет этого говорить, но в глубине души он знает, что его парень – клоун», – заявил Гобер.

В результате потасовки на первых минутах матча « » – « » были удалены три игрока – Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Джейден Макдэниэлс.