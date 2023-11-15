Руди Гобер: «В глубине души Стив Керр знает, что его парень – клоун»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Стив Керр Клэй Томпсон Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер прокомментировал слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, который заявил,  что Клэй Томпсон не заслуживал удаления.

«Клэя ну никак не должны были удалять. Это смешно. Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него», – сказал Керр.

«Что вы хотите, чтобы я сказал? Он защищает своего парня, но я думаю, что он знает. Он не хочет этого говорить, но в глубине души он знает, что его парень –  клоун», – заявил Гобер.

В результате потасовки на первых минутах матча «Голден Стэйт» – «Миннесота» были удалены три игрока – Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Джейден Макдэниэлс.

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10 комментариев

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ЮАГ
8 июня 2022, 00:07
Стив Керр: «Позвольте Дрэймонду Грину быть собой».
+6
0
+6
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бернер тайлера 9ер9ена
Я думал Керр все же из натуралов
+7
-2
+5
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Вадим flanec
Тут Руди прав, без вариантов.
+5
-1
+4
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Oleg Olegov
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Я думал Керр все же из натуралов
Керр да, а вот его парень не факт.
+2
0
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Kevin Durant
Ответ ЮАГ
8 июня 2022, 00:07 Стив Керр: «Позвольте Дрэймонду Грину быть собой».
Позвольте моему парню быть клоуном, добавил Керр
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zrkwrpyrsy
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Я думал Керр все же из натуралов
Такого быть не может, он а) из Сан-Франциско б) он главный тренер
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