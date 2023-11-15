Руди Гобер: «В глубине души Стив Керр знает, что его парень – клоун»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер прокомментировал слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, который заявил, что Клэй Томпсон не заслуживал удаления.
«Клэя ну никак не должны были удалять. Это смешно. Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него», – сказал Керр.
«Что вы хотите, чтобы я сказал? Он защищает своего парня, но я думаю, что он знает. Он не хочет этого говорить, но в глубине души он знает, что его парень – клоун», – заявил Гобер.
В результате потасовки на первых минутах матча «Голден Стэйт» – «Миннесота» были удалены три игрока – Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Джейден Макдэниэлс.
Стив Керр: «Позвольте Дрэймонду Грину быть собой».