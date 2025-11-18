Зак Лоу о Джа Морэнте: «Команды смотрят скорее на его долгосрочную статистику, чем на то, что он показывает сейчас»

Баскетбольный аналитик Зак Лоу высказался о нынешнем положении Джа Морэнта в НБА .

«На этих выходных я разговаривал с командами, которые следят за Морэнтом. Многие отметили: «То, что мы видим сейчас, выглядит так, будто игрок хочет уйти». При это они смотрят скорее на его долгосрочную статистику, чем на то, что Морэнт показывает сейчас.

Он в среднем набирает 18 очков за игру, реализует 36% бросков с игры и 17% с трехочковой линии, и выглядит отреченным почти половину времени – и в обороне, и в атаке», – отметил Лоу.

Джа Морэнт пропустит как минимум две недели из-за растяжения икроножной мышцы