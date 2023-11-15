Стив Керр: «Гобер схватил Клэя за шею, поэтому Дрэймонд и набросился на него»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился своим мнением о потасовке, которая случилась на первых минутах матча с «Миннесотой» (101:105).
«Клэя ну никак не должны были удалять. Он просто бежал по площадке, кто-то схватил его за майку и дернул, Клэй ответил тем же. Как его можно было удалить? Это смешно. Меня расстроил этот момент.
Если вы видели повтор, Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него.
Я видел один повтор сразу после того, как все случилось. Руди сцепился с Клэем. Поэтому Дрэймонд набросился на Руди. Это все, что я могу сказать. Но это довольно странный способ начать игру», – резюмировал Керр.
Дальше можно мнение Керра по этому эпизоду не рассматривать.
После Пула его защищали. Сейчас он тоже не виноват. Если другое скажут, Грин вечером к ним домой наведается?
С такими психами далеко не уедешь.
А если к концу сезона еще и Крыс Пол попросит времени и уважеееения, то…