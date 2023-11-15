Стив Керр: «Гобер схватил Клэя за шею, поэтому Дрэймонд и набросился на него»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Стив Керр Клэй Томпсон Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился своим мнением о потасовке, которая случилась на первых минутах матча с «Миннесотой» (101:105).

«Клэя ну никак не должны были удалять. Он просто бежал по площадке, кто-то схватил его за майку и дернул, Клэй ответил тем же. Как его можно было удалить? Это смешно. Меня расстроил этот момент.

Если вы видели повтор, Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него.

Я видел один повтор сразу после того, как все случилось. Руди сцепился с Клэем. Поэтому Дрэймонд набросился на Руди. Это все, что я могу сказать. Но это довольно странный способ начать игру», – резюмировал Керр.

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19 комментариев

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*MVP*
боже, какой он лицемер
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Jazzzz
ГСВ превратился в какой-то цирк неадекватов.
+20
-3
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За Валенсию с 1999
грина в дурку не помешало бы на лечение положить. Представляет опасность для окружающих своим неадекватным поведением
+17
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Вадим flanec
Похоже мы разные повторы смотрели с Керром.
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Прозектор-50
Корпоративная этика во всей красе...
+7
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+7
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Vanila Panda
Ответ Jazzzz
ГСВ превратился в какой-то цирк неадекватов.
всегда был
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Алексей Иванов
Керр молодец, подумал, что мало одного клоуна под номером 23, решил таким же быть. Ведь никто не имеет возможности посмотреть, как было все на самом деле. Керру надо было тогда уж не останавливаться. Сказать, мол Гобер сам засунул голову в обхват клоуна, под номером 23.
+7
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gennah
Ах вот как все было?!
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noke
Клей просто бежал, кто-то схватил его и дёрнул?
Дальше можно мнение Керра по этому эпизоду не рассматривать.
+2
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Light Yagami
Лучше бы промолчал
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Локоть Артеста
Керр боится Грина.
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AEZAKMI228
Гсв это самая кринжовая команда в сезоне 23/24
+5
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Vanila Panda
Похоже, что Грин там еще и весь фронт офис кошмарит удушающими и ударами в тыкву.
После Пула его защищали. Сейчас он тоже не виноват. Если другое скажут, Грин вечером к ним домой наведается?
+3
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mqh9pzrxgf
Да все видели видео, он его руки схватил чтоб оттащить, а эти привыкшие к судейскому произволу не привыкли к объективности
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vzi
Голден Стейт идет под списание из контендеров.
С такими психами далеко не уедешь.
А если к концу сезона еще и Крыс Пол попросит времени и уважеееения, то…
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Jerry Rodrogha
Ответ Райли Карри
В этой "драке" никто не пострадал, кроме формы двух игроков. Значит это не драка, а домашняя заготовка - сценка "Отверженные Дрэй и Клэй против всех". Ребята из солнечной Калифорнии решили устроить себе отдых.
И Керр со Стэфом должны были быть в курсе
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Jerry Rodrogha
Ответ Vanila Panda
Похоже, что Грин там еще и весь фронт офис кошмарит удушающими и ударами в тыкву. После Пула его защищали. Сейчас он тоже не виноват. Если другое скажут, Грин вечером к ним домой наведается?
А ты думаешь, откуда у Карри привычка без капы никуда? )))
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