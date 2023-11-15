Главный тренер « » поделился своим мнением о потасовке, которая случилась на первых минутах матча с «Миннесотой» (101:105).

«Клэя ну никак не должны были удалять. Он просто бежал по площадке, кто-то схватил его за майку и дернул, ответил тем же. Как его можно было удалить? Это смешно. Меня расстроил этот момент.

Если вы видели повтор, Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него.

Я видел один повтор сразу после того, как все случилось. Руди сцепился с Клэем. Поэтому Дрэймонд набросился на . Это все, что я могу сказать. Но это довольно странный способ начать игру», – резюмировал Керр.