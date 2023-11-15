Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Клоунское поведение. Мне хотелось остаться в игре, я выше всего этого»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер прокомментировал эпизод с участием форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который схватил его за шею во время потасовки.
Грин был удален с площадки, «Вулвз» победили 105:101.
«Я пытался разнять Джейдена и Клэя а потом вдруг почувствовал, как кто-то схватил меня. Моей первой мыслью было: я не буду драться, мне нужно оставаться в игре, чтобы помочь команде. Поэтому я показал рефери, что мои руки подняты, и просто ждал, пока ситуация разрешится. Ничего более. Примененного захвата было недостаточно, чтобы я вырубился. Так что я просто держал руки поднятыми и ждал, пока все закончится.
Все это довольно забавно, потому что перед матчем я сказал себе, что Стеф не играет, поэтому Дрэймонд попытается заработать удаление. Он не хочет находиться на площадке без Стефа. Поэтому сделает все, чтобы его выгнали.
Это клоунское поведение. Я горжусь собой за то, что снова и снова проявляю себя адекватным человеком, выше всего этого. Это даже не заслуживает того, чтобы я пытался что-то сделать с ним. Команда нуждалась во мне сегодня вечером, поэтому я пытался сохранить хладнокровие и не делать ничего плохого, не ухудшать ситуацию.
Надеюсь, лига отреагирует соответствующим образом, потому что это просто клоунское поведение. Нечего и говорить, это клоунское поведение», – заявил француз.
Бежать через всю площадку, чтобы сзади неожиданно напасть на ничего не подозревающего и не принимающего участия в драке чела - это 🤡
Он как долговязый отличник в очечках с родительской установкой ни с кем не связываться, к которому хулюганы пристают постоянно