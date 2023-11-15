Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Клоунское поведение. Мне хотелось остаться в игре, я выше всего этого»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Стефен Карри Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер прокомментировал эпизод с участием форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который схватил его за шею во время потасовки.

Грин был удален с площадки, «Вулвз» победили 105:101.

«Я пытался разнять Джейдена и Клэя а потом вдруг почувствовал, как кто-то схватил меня. Моей первой мыслью было: я не буду драться, мне нужно оставаться в игре, чтобы помочь команде. Поэтому я показал рефери, что мои руки подняты, и просто ждал, пока ситуация разрешится. Ничего более. Примененного захвата было недостаточно, чтобы я вырубился. Так что я просто держал руки поднятыми и ждал, пока все закончится.

Все это довольно забавно, потому что перед матчем я сказал себе, что Стеф не играет, поэтому Дрэймонд попытается заработать удаление. Он не хочет находиться на площадке без Стефа. Поэтому сделает все, чтобы его выгнали.

Это клоунское поведение. Я горжусь собой за то, что снова и снова проявляю себя адекватным человеком, выше всего этого. Это даже не заслуживает того, чтобы я пытался что-то сделать с ним. Команда нуждалась во мне сегодня вечером, поэтому я пытался сохранить хладнокровие и не делать ничего плохого, не ухудшать ситуацию.

Надеюсь, лига отреагирует соответствующим образом, потому что это просто клоунское поведение. Нечего и говорить, это клоунское поведение», – заявил француз.

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9 комментариев

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badaboom
100%, лучше и не скажешь!
Бежать через всю площадку, чтобы сзади неожиданно напасть на ничего не подозревающего и не принимающего участия в драке чела - это 🤡
+18
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+15
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Даниил Мамыкин
Ответ fridzon
Гобера бьют и свои и чужие) Он как долговязый отличник в очечках с родительской установкой ни с кем не связываться, к которому хулюганы пристают постоянно
Да он просто адекватный,вот и всё. А эту адекватность неадекваты трактуют как мягкость,что не так. Я думаю при желании Руди мог щелкнуть грина так,что тот на след. Сезоне в вашике оклемался бы))
+9
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fridzon
Гобера бьют и свои и чужие)
Он как долговязый отличник в очечках с родительской установкой ни с кем не связываться, к которому хулюганы пристают постоянно
+3
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Биомеханоид
Хорошо макнул. Этот клоун уже реально перегибает. Он думает что это маскулинность, возможно. Но это уже быдлячество.
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gfif13
В ответ ждём пафосную галиматью от Дрэймонда...
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Т Le
Столь агрессивные клоуны бывают?
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joe thornton 19
"Я выше всего этого". Тот случай, когда перевод на русский делает высказывание еще круче, учитывая рост Гобера и Грина
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Jerry Rodrogha
Ответ Т Le
Столь агрессивные клоуны бывают?
В рестлинге был когда-то такой персонаж Дойнк.
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