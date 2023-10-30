Бруно Кабокло продолжит карьеру в «Партизане» (TeleSport.rs)

Тяжелый форвард (28 лет, 206 см) заключил двухлетний контракт с «Партизаном», сообщает сербский TeleSport со ссылкой на свои источники. Бразилец договорился с «Венецией» о расторжении соглашения.

Кабокло подписался с итальянским клубом в конце июня, но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с «Венецией», рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой.

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора. В матче с «Бруклином» он набрал 8 очков, сделал 7 подборов и 2 блока за 26 минут.

Он подписал краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана» и в составе израильского клуба принял участие в трехматчевом туре по США. Тогда он объяснил конфликт с «Венецией» тем, что «с его игрой может достигнуть большего».

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