Бруно Кабокло продолжит карьеру в «Партизане» (TeleSport.rs)

Теги Еврокубок чемпионат Италии Рейер Венеция Бруно Кабокло Баскетбол

Тяжелый форвард Бруно Кабокло (28 лет, 206 см) заключил двухлетний контракт с «Партизаном», сообщает сербский TeleSport со ссылкой на свои источники. Бразилец договорился с «Венецией» о расторжении соглашения.

Кабокло подписался с итальянским клубом в конце июня, но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с «Венецией», рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой.

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора. В матче с «Бруклином» он набрал 8 очков, сделал 7 подборов и 2 блока за 26 минут.

Он подписал краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана» и в составе израильского клуба принял участие в трехматчевом туре по США. Тогда он объяснил конфликт с «Венецией» тем, что «с его игрой может достигнуть большего».

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2 комментария

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Lay's
Какой ветреный персонаж) "с его игрой можно достичь большего" что ж ты, солнце, так не думал до подписания контракта?) На ЧМ засветился - сразу не уровень команда стала.)
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vaslover
Осадочек от его трудовой этики остался. Было видно ещё по концовке прошлого сезона что он наиграл на клуб Евролиги,как и его соотечественник Яго (который в конечном итоге и перешёл в евролижную Црвену Звезду). Но никто не заставлял Кабокло подписывать контракт с Венецией. Понятно, что у него был слабый агент, но никто бразильца не заставлял под дулом автомата подписывать контракт с итальянским клубом, виноват в этом подписании лишь он сам и никто другой. А так, чувствуется некая нечистоплотность в его поведении, уважать контракт никто не отменял, да и выставил Венецию не в лучшем виде, клуб понес репутационную потерю/риски, мол в таком "мусорном клубе" играть ему западло. А ведь Венеция за последние годы выиграла два чемпионата Италии и Кубок Европы ФИБА, то есть клуб достаточно уважаемый в Европе и он их так знатно "опустил ". Раньше симпотизировал "бразильскому Дюранту", но теперь мне он по-человечески неприятен.
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