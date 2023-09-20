Бруно Кабокло проинформировал «Венецию», что не будет выступать за команду «по личным причинам»

Теги возможные переходы чемпионат Италии Рейер Венеция Бруно Кабокло Баскетбол

Представители форварда Бруно Кабокло проинформировали «Венецию», что баскетболист принял решение не продолжать карьеру в итальянском клубе «по личным причинам».

«Совершенно очевидно, что это решение, совершенно неожиданное и с изумлением и тревогой полученное организацией, представляет собой очень серьезное нарушение соглашений между сторонами, которые – стоит подчеркнуть – все еще полностью в силе и обязывают Бруно Кабокло выполнить свои обязанности профессионального баскетболиста в сезоне-2023/2024 исключительно в «Венеции» и ни в каком другом клубе ни в одной лиге и/или федерации», – говорится в пресс-релизе «Венеции»

«Венеция» также утверждает, что понесла «огромный ущерб», и указывает, что имеет право обратиться в суд с иском против игрока, чтобы наилучшим образом защитить свои права и интересы.

Вчера стало известно, что Кабокло может подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», чтобы сыграть за команду во время тура ее по США («Бруклин», «Кливленд» и «Миннесота»).

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