Бруно Кабокло проинформировал «Венецию», что не будет выступать за команду «по личным причинам»

Представители форварда проинформировали «Венецию», что баскетболист принял решение не продолжать карьеру в итальянском клубе «по личным причинам».

«Совершенно очевидно, что это решение, совершенно неожиданное и с изумлением и тревогой полученное организацией, представляет собой очень серьезное нарушение соглашений между сторонами, которые – стоит подчеркнуть – все еще полностью в силе и обязывают Бруно Кабокло выполнить свои обязанности профессионального баскетболиста в сезоне-2023/2024 исключительно в « » и ни в каком другом клубе ни в одной лиге и/или федерации», – говорится в пресс-релизе «Венеции»

«Венеция» также утверждает, что понесла «огромный ущерб», и указывает, что имеет право обратиться в суд с иском против игрока, чтобы наилучшим образом защитить свои права и интересы.

Вчера стало известно, что Кабокло может подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», чтобы сыграть за команду во время тура ее по США («Бруклин», «Кливленд» и «Миннесота»).

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