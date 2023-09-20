Бруно Кабокло проинформировал «Венецию», что не будет выступать за команду «по личным причинам»
Представители форварда Бруно Кабокло проинформировали «Венецию», что баскетболист принял решение не продолжать карьеру в итальянском клубе «по личным причинам».
«Совершенно очевидно, что это решение, совершенно неожиданное и с изумлением и тревогой полученное организацией, представляет собой очень серьезное нарушение соглашений между сторонами, которые – стоит подчеркнуть – все еще полностью в силе и обязывают Бруно Кабокло выполнить свои обязанности профессионального баскетболиста в сезоне-2023/2024 исключительно в «Венеции» и ни в каком другом клубе ни в одной лиге и/или федерации», – говорится в пресс-релизе «Венеции»
«Венеция» также утверждает, что понесла «огромный ущерб», и указывает, что имеет право обратиться в суд с иском против игрока, чтобы наилучшим образом защитить свои права и интересы.
Вчера стало известно, что Кабокло может подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», чтобы сыграть за команду во время тура ее по США («Бруклин», «Кливленд» и «Миннесота»).
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