Бруно Кабокло: «Был бы рад играть за «Маккаби Тель-Авив»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив чемпионат Израиля Бруно Кабокло Баскетбол

Центровой «Маккаби Раанана» Бруно Кабокло был бы рад выступать за тель-авивский «Маккаби», но пока не получил предложение контракта.

«Маккаби Тель-Авив» – отличная команда. Никогда не получал от них предложения, но если оно поступит и будет подходящим, я с удовольствием буду за нее играть.

Евролига – невероятный турнир. И если это будет «Маккаби» из Тель-Авива, то сделаю для клуба все, что в моих силах», – сказал Кабокло Sport5.

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора. В матче с «Бруклином» он набрал 8 очков, сделал 7 подборов и 2 блока за 26 минут.

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