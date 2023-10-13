Бруно Кабокло: «Был бы рад играть за «Маккаби Тель-Авив»

Центровой «Маккаби Раанана» был бы рад выступать за тель-авивский «Маккаби», но пока не получил предложение контракта.

« » – отличная команда. Никогда не получал от них предложения, но если оно поступит и будет подходящим, я с удовольствием буду за нее играть.

– невероятный турнир. И если это будет «Маккаби» из Тель-Авива, то сделаю для клуба все, что в моих силах», – сказал Кабокло Sport5.

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора. В матче с «Бруклином» он набрал 8 очков, сделал 7 подборов и 2 блока за 26 минут.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»