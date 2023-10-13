Бруно Кабокло считает, что заслуживает играть в более сильной команде: «Ничего не имею против «Венеции», но это моя карьера»

Теги Бруклин НБА чемпионат Италии чемпионат Израиля Рейер Венеция Бруно Кабокло Баскетбол

Центровой «Маккаби Раанана» Бруно Кабокло впервые выступил с комментарием после конфликта с итальянской «Венецией».

Кабокло летом заключил контракт с итальянским клубом, но после успешного выступления сборной Бразилии на ЧМ-2023 решил, что достоин выступать в более сильной команде.

«Решение о присоединении к «Маккаби Раанана» было принято поздно. Я сменил агента, и многое для меня изменилось. Выпала возможность, и я решил, что это хороший шанс для меня.

Мой предыдущий агент подписал контракт [c «Венецией»] на ранней стадии переговоров. Думаю, что с моей игрой я могу достичь большего. Ничего не имею против «Венеции», но это моя карьера. Кому-то это не нравится, но такая она и есть», – сказал Кабокло.

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора. В матче с «Бруклином» он набрал 8 очков, сделал 7 подборов и 2 блока за 26 минут.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Прикинулся шлангом)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVV
Джанго Освобожденный
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр
Шило на мыло поменял. Или просто Маккаби перепутал. Венеция хотя бы в Еврокубке играет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yigal Rishon
Ответ Александр
Шило на мыло поменял. Или просто Маккаби перепутал. Венеция хотя бы в Еврокубке играет.
К Маккаби Раанана он присоединился только на три выставочные игры с клубами НБА, в надежде произвести впечатление на скаутов НБА и подписать контракт с одним из клубов.
Он также заявил,что с удовольствием играл бы за Маккаби Т-А в Евролиге,но ему пока не предлагали контракт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр
Ответ Yigal Rishon
К Маккаби Раанана он присоединился только на три выставочные игры с клубами НБА, в надежде произвести впечатление на скаутов НБА и подписать контракт с одним из клубов. Он также заявил,что с удовольствием играл бы за Маккаби Т-А в Евролиге,но ему пока не предлагали контракт.
Тогда уж сразу заявлял бы, что с удовольствием поиграл бы в НБА. Наверное это так и работает)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий