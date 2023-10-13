Бруно Кабокло считает, что заслуживает играть в более сильной команде: «Ничего не имею против «Венеции», но это моя карьера»

Центровой «Маккаби Раанана» впервые выступил с комментарием после конфликта с итальянской «Венецией».

Кабокло летом заключил контракт с итальянским клубом, но после успешного выступления сборной Бразилии на ЧМ-2023 решил, что достоин выступать в более сильной команде.

«Решение о присоединении к «Маккаби Раанана» было принято поздно. Я сменил агента, и многое для меня изменилось. Выпала возможность, и я решил, что это хороший шанс для меня.

Мой предыдущий агент подписал контракт [c «Венецией»] на ранней стадии переговоров. Думаю, что с моей игрой я могу достичь большего. Ничего не имею против « », но это моя карьера. Кому-то это не нравится, но такая она и есть», – сказал Кабокло.

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора. В матче с « » он набрал 8 очков, сделал 7 подборов и 2 блока за 26 минут.

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