Бруно Кабокло не явился в расположение «Венеции» в оговоренный срок

Теги происшествия Еврокубок сборная Бразилии чемпионат Италии Рейер Венеция Бруно Кабокло Баскетбол

Форвард Бруно Кабокло, подписавший этим летом контракт с «Венецией», еще не прибыл в расположение итальянской команды.

Планировалось, что Кабокло вылетит в четверг и приземлится в Италии в пятницу, но баскетболист не сел на самолет. Более того, он уже довольно давно не выходил на связь с командой.

Отмечается, что Кабокло недавно сменил своего представителя. «Венеция» договаривалась о сделке с его предыдущим агентом.

Некоторый свет на ситуацию пролил президент «Венеции» Федерико Казарин.

«После чемпионата мира бразильцам потребовалось некоторое время, прежде чем они вернулись на родину. После этого Кабокло отправился в США, чтобы оформить некоторые документы и получить визу. Его план состоял в том, чтобы успеть на рейс в четверг и прибыть в Италию в пятницу. Однако нам сообщили, что он так и не полетел», – сказал управленец.

Кабокло недавно выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2023. Он набирал в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора за игру.

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