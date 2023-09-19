Бруно Кабокло хочет подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», «Венеция» выступает против

Форвард Бруно Кабокло, подписавший этим летом контракт с «Венецией», все еще не прибыл в расположение команды, несмотря на договоренность с итальянцами.

Также стало известно, что Кабокло хочет подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», чтобы сыграть за команду во время тура ее по США («Бруклин», «Кливленд» и «Миннесота»).

« » не одобряет эту идею. Клуб уже принял правовые и спортивные меры для своей защиты, проинформировав все соответствующие органы о действующем контракте с бразильским баскетболистом.

«Мы не знаем, правда ли присоединился к команде в Израиле. Есть также слухи, что он может перейти в « ». Тем не менее, мы разослали через наших юристов официальное сообщение всем баскетбольным лигам, напомнив о невозможности подписания Кабокло, поскольку он имеет контракт с нашим клубом», – заявил президент «Венеции» Федерико Казарин.

Кабокло недавно выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2023. Он набирал в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора за игру.

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