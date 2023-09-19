Бруно Кабокло хочет подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», «Венеция» выступает против
Форвард Бруно Кабокло, подписавший этим летом контракт с «Венецией», все еще не прибыл в расположение команды, несмотря на договоренность с итальянцами.
Также стало известно, что Кабокло хочет подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», чтобы сыграть за команду во время тура ее по США («Бруклин», «Кливленд» и «Миннесота»).
«Венеция» не одобряет эту идею. Клуб уже принял правовые и спортивные меры для своей защиты, проинформировав все соответствующие органы о действующем контракте с бразильским баскетболистом.
«Мы не знаем, правда ли Кабокло присоединился к команде в Израиле. Есть также слухи, что он может перейти в «Партизан». Тем не менее, мы разослали через наших юристов официальное сообщение всем баскетбольным лигам, напомнив о невозможности подписания Кабокло, поскольку он имеет контракт с нашим клубом», – заявил президент «Венеции» Федерико Казарин.
Кабокло недавно выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2023. Он набирал в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора за игру.
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