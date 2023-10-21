Стив Керр: «Андре Игудала – одна из главных причин, почему у нас висят эти четыре баннера»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил большое значение, которое форвард Андре Игудалы имел для команды во время завоевания четырех чемпионских титул за восемь лет.
«Он является одной из главных причин, почему у нас висят эти четыре баннера.
Он был основополагающим элементом одного из величайших результатов в истории НБА. Во многих отношениях Андре задал тон, согласившись выходить со скамейки запасных в сезоне-2014/15, пожертвовав собой и сделав шаг, который раскрыл команду», – сказал Керр.
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