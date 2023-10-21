Стив Керр: «Андре Игудала – одна из главных причин, почему у нас висят эти четыре баннера»

Главный тренер « » отметил большое значение, которое форвард имел для команды во время завоевания четырех чемпионских титул за восемь лет.

«Он является одной из главных причин, почему у нас висят эти четыре баннера.

Он был основополагающим элементом одного из величайших результатов в истории . Во многих отношениях Андре задал тон, согласившись выходить со скамейки запасных в сезоне-2014/15, пожертвовав собой и сделав шаг, который раскрыл команду», – сказал Керр.

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