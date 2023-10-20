Андре Игудала о завершении карьеры: «Подходящий момент. За пределами площадки надо уделять время семье. Много времени»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Андре Игудала в телефонном разговоре с инсайдером ESPN Марком Джей Спирсом рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Это просто подходящий момент. Время уходит, и я не хотел ничего откладывать на потом. Не хотел больше пытаться распределять время. Особенно это касается работы на площадке, а за ее пределами надо уделять время семье. Много времени.

Хочется играть на высоком уровне. Но есть и семья. Сыну 16 лет, а еще дочь и жена. Так что я с радостью буду наблюдать, как они будут расти в эти важнейшие годы», – сказал Игудала.

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