Андре Игудала хочет в будущем стать владельцем команды НБА
4-кратный чемпион НБА Андре Игудала завершил профессиональную карьеру игрока.
Он рассказал The New York Times, что в будущем надеется стать владельцем одной из команд НБА.
«Игудала является совладельцем английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед», женской футбольной команды «Бэй Эриа», а также, вместе с бывшими товарищами по команде Стефеном Карри и Клэем Томпсоном, сан-францисского отделения TGL – начинающей лиги гольфа, основателями которой являются Тайгер Вудс и Рори Макилрой.
Главное стремление Игудалы? Стать владельцем команды НБА, сказал он: «Момент должен быть подходящим. Это, безусловно, главная цель», – пишет Times.
За карьеру 39-летний баскетболист заработал около 189 млн долларов.
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