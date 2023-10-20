4-кратный чемпион НБА Андре Игудала завершил профессиональную карьеру игрока.

Он рассказал The New York Times, что в будущем надеется стать владельцем одной из команд НБА.

«Игудала является совладельцем английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед», женской футбольной команды «Бэй Эриа», а также, вместе с бывшими товарищами по команде и , сан-францисского отделения TGL – начинающей лиги гольфа, основателями которой являются Тайгер Вудс и Рори Макилрой.

Главное стремление Игудалы? Стать владельцем команды НБА, сказал он: «Момент должен быть подходящим. Это, безусловно, главная цель», – пишет Times.

За карьеру 39-летний баскетболист заработал около 189 млн долларов.

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