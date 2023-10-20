Андре Игудала хочет в будущем стать владельцем команды НБА

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Тайгер Вудс Стефен Карри Рори Макилрой Клэй Томпсон Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Андре Игудала завершил профессиональную карьеру игрока.

Он рассказал The New York Times, что в будущем надеется стать владельцем одной из команд НБА.

«Игудала является совладельцем английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед», женской футбольной команды «Бэй Эриа», а также, вместе с бывшими товарищами по команде Стефеном Карри и Клэем Томпсоном, сан-францисского отделения TGL – начинающей лиги гольфа, основателями которой являются Тайгер Вудс и Рори Макилрой.

Главное стремление Игудалы? Стать владельцем команды НБА, сказал он: «Момент должен быть подходящим. Это, безусловно, главная цель», – пишет Times.

За карьеру 39-летний баскетболист заработал около 189 млн долларов.

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2 комментария

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xamer 9
Всегда считал, что владельцем можно считать того, кто владеет контрольным пакетом акций компании. И в нынешней экономике сложно представить, что игрок, имеющий меньше миллиарда долларов сможет заполучить контрольный пакет. Почему бы тогда не писать в заголовках «совладелец», «миноритарный владелец» и прочие синонимы?
Возмущаюсь исключительно потому что не в первый раз вижу подобное.
+1
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+1
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M & M
Ответ xamer 9
Всегда считал, что владельцем можно считать того, кто владеет контрольным пакетом акций компании. И в нынешней экономике сложно представить, что игрок, имеющий меньше миллиарда долларов сможет заполучить контрольный пакет. Почему бы тогда не писать в заголовках «совладелец», «миноритарный владелец» и прочие синонимы? Возмущаюсь исключительно потому что не в первый раз вижу подобное.
точно такие же мысли
0
0
0
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