Андре Игудала завершил карьеру

4-кратный чемпион НБА Андре Игудала завершил профессиональную карьеру игрока.

После 19-сезонов в лиге Игудала сказал The New York Times, что переходит к следующему этапу своей жизни в качестве инвестора в начинающие компании.

«Он будет руководить венчурным фондом Mosaic с капиталом 200 миллионов долларов, который он только что создал вместе со своим давним деловым партнером Руди Клайн-Томасом», – пишет Times.

Игудала был выбран «Филадельфией» под девятым пиком на драфте 2004 года и провел первые восемь лет своей карьеры в составе «Сиксерс». В сезоне-2011/12 он в первый и последний раз стал участником Матча всех звезд.

В августе 2012 года Игудала был обменян в «Денвер» в рамках сделки с четырьмя командами, в результате которой Дуайт Ховард был отправлен в «Лейкерс». Он провел в «Наггетс» один год, после чего подписал контракт с «Уорриорз» в качестве свободного агента.

Во второй сезон Игудалы «Уорриорз» начали свою династию. В 2015 году они победили «Кливленд» в финале НБА и выиграли свой первый чемпионат за 40 лет. Игудала был признан MVP финала, набирая в среднем 16,3 очка, 5,8 подбора, 4,0 передачи. В составе «Уорриорз» он выиграл еще три титула (2017, 2018, 2022).

Игудала провел в общей сложности 1231 матч в регулярном чемпионате. В среднем за игру он набирал 11,3 очка, делал 4,9 подбора и 4,2 передачи.

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