Андре Игудала завершил карьеру

Теги Денвер Голден Стэйт Майами Филадельфия Андре Игудала НБА Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Андре Игудала завершил профессиональную карьеру игрока.

После 19-сезонов в лиге Игудала сказал The New York Times, что переходит к следующему этапу своей жизни в качестве инвестора в начинающие компании.

«Он будет руководить венчурным фондом Mosaic с капиталом 200 миллионов долларов, который он только что создал вместе со своим давним деловым партнером Руди Клайн-Томасом», – пишет Times.

Игудала был выбран «Филадельфией» под девятым пиком на драфте 2004 года и провел первые восемь лет своей карьеры в составе «Сиксерс». В сезоне-2011/12 он в первый и последний раз стал участником Матча всех звезд.

В августе 2012 года Игудала был обменян в «Денвер» в рамках сделки с четырьмя командами, в результате которой Дуайт Ховард был отправлен в «Лейкерс». Он провел в «Наггетс» один год, после чего подписал контракт с «Уорриорз» в качестве свободного агента.

Во второй сезон Игудалы «Уорриорз» начали свою династию. В 2015 году они победили «Кливленд» в финале НБА и выиграли свой первый чемпионат за 40 лет. Игудала был признан MVP финала, набирая в среднем 16,3 очка, 5,8 подбора, 4,0 передачи. В составе «Уорриорз» он выиграл еще три титула (2017, 2018, 2022).

Игудала провел в общей сложности 1231 матч в регулярном чемпионате. В среднем за игру он набирал 11,3 очка, делал 4,9 подбора и 4,2 передачи.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
carmelo hot sause
Не думал, что когда-либо увижу такую новость. Спасибо Игги за прекрасную карьеру!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mare ftw
это была славная охота, свое место в истории нба точно застолбил. фантастическое мвп с тем составом гсв и против того ЛеБрона. был расстроен, когда он ушел, но вернулся и ещё одну гайку принес. спасибо за карьеру.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nuteruoli
Лучший, безусловно один из лучших игроков НБА на определенном отрезке, спасибо за карьеру и удачи вне спорта!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaroslav Prokhorov
Просто, чтобы понимать: NBA LIVE 2005 - Игги уже в деле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий