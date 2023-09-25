Джей Джей Редик извинился перед болельщиками «Мемфиса». В эфире подкаста он и Эван Тернер предложили «Гриззлис» переехать в другой город

Теги Мемфис Джей Джей Редик Андре Игудала НБА Эван Тернер Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN и ведущий своего подкаста Джей Джей Редик опубликовал видео с извинениями, адресованными болельщикам «Мемфиса».

«На прошлой неделе в эпизоде TheOldMan&TheThree в самом конце выпуска был задан последний вопрос. Он не попал на аудиозапись, но был запечатлен на видео. В этом видео я спросил Андре Игудалу и Эвана Тернера, в каком городе они бы хотели увидеть команду НБА в случае расширения лиги. По ходу диалога было названо несколько городов, одним из которых стал Нэшвилл. Эван Тернер сказал, что «Гриззлис» должны переехать в Нэшвилл, а я согласился с ним в этом.

И это было моей ошибкой. Сейчас я обращаюсь ко всем болельщикам «Мемфиса» и прошу у вас прощения. И я говорю это искренне. У «Мемфиса» отличная фан-база, прекрасная организация. У Мемфиса есть своя душа и своя культура. «Гриззлис» никогда не должны покидать Мемфис. Я не должен был подписываться под его словами. Совершил ошибку. Простите», – сказал Редик.

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