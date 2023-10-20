«Клипперс» определились со стартовой пятеркой на начало сезона, Мэнн – в основе

Главный тренер «Клипперс» определился со стартовой пятеркой на начало регулярного сезона.

Лю объявил, что защитник Терэнс Мэнн будет выходить в основном составе. Таким образом, «парусники» будут начинать пятеркой: , , , и Ивица Зубац.

Их сезон начнется 26 октября (05:30 мск) в домашней игре против «Портленда».

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