«Клипперс» определились со стартовой пятеркой на начало сезона, Мэнн – в основе
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю определился со стартовой пятеркой на начало регулярного сезона.
Лю объявил, что защитник Терэнс Мэнн будет выходить в основном составе. Таким образом, «парусники» будут начинать пятеркой: Расселл Уэстбрук, Терэнс Мэнн, Пол Джордж, Кавай Ленард и Ивица Зубац.
Их сезон начнется 26 октября (05:30 мск) в домашней игре против «Портленда».
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