«Клипперс» определились со стартовой пятеркой на начало сезона, Мэнн – в основе

Теги Тайрон Лю НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард Ивица Зубац Терэнс Мэнн Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю определился со стартовой пятеркой на начало регулярного сезона.

Лю объявил, что защитник Терэнс Мэнн будет выходить в основном составе. Таким образом, «парусники» будут начинать пятеркой: Расселл Уэстбрук, Терэнс Мэнн, Пол Джордж, Кавай Ленард и Ивица Зубац.

Их сезон начнется 26 октября (05:30 мск) в домашней игре против «Портленда».

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6 комментариев

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Никита Мелентьев
Ответ Лиллард унижатель!
Сомневаюсь, что они хотя бы 40 игр проведут такой пятеркой.
Думаешь Зубац подведёт?
+6
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+6
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Лиллард унижатель!
Сомневаюсь, что они хотя бы 40 игр проведут такой пятеркой.
0
0
0
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Fungus_Amongus
Более оптимально выглядит вариант Мэнн, Джордж, Кавай, Ковингтон, Зубац, но Лю не может, похоже, не поставить Вестбрука в старт. По крайней мере на данный момент.
+1
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Gsfgsg Sgsgsdg
слава могущественной черепахе!
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Fungus_Amongus
С другой стороны, Мэнн и второму юниту бы пригодился, Хайленд и Пауэлл защитой не славятся, совмещать их не самый оптимальный вариант.
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