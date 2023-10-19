Skechers подписали Джулиуса Рэндла и Терэнса Мэнна, защитник «Клипперс» показал новую модель кроссовок
Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл и атакующий защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн подпишут соглашения с американским брендом кроссовок Skechers, сообщает The Athletic.
Со Skechers также заключил контракт действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид.
Мэнн вчера вышел в новой линейке Skechers в предсезонной игре против «Денвера».
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