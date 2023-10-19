Skechers подписали Джулиуса Рэндла и Терэнса Мэнна, защитник «Клипперс» показал новую модель кроссовок

Тяжелый форвард « » и атакующий защитник « » подпишут соглашения с американским брендом кроссовок Skechers, сообщает The Athletic.

Со Skechers также заключил контракт действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид.

Мэнн вчера вышел в новой линейке Skechers в предсезонной игре против «Денвера».

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