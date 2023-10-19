Skechers подписали Джулиуса Рэндла и Терэнса Мэнна, защитник «Клипперс» показал новую модель кроссовок

Теги Клипперс Нью-Йорк НБА фото Джулиус Рэндл Терэнс Мэнн Баскетбол

Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл и атакующий защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн подпишут соглашения с американским брендом кроссовок Skechers, сообщает The Athletic.

Со Skechers также заключил контракт действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид.

Мэнн вчера вышел в новой линейке Skechers в предсезонной игре против «Денвера».

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3 комментария

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tu-tang
Джонатан Айзек вообще свой бренд кроссовок запустил
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гайка и болт
Вот интересно, а от постоянного тейпирования у них нет раздражения на коже ног?
А кроссовки так себе, на мой взгляд...
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Skeleton64
После подвигов Рэндла в плей-офф тяжело представить подростка, который захочет носить его кроссовки
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