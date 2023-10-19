Джеймс Харден «в ярости» от того, как Дэрил Мори ведет переговоры. Он думал, что текущих активов «Клипперс» хватит для проведения обмена

Теги Элтон Брэнд Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Терэнс Мэнн Баскетбол

Журналист Сэм Эмик из The Athletic объяснил, почему разыгрывающий Джеймс Харден находится «в ярости» после застоя в переговорах между «Клипперс» и «Филадельфией».

«Харден считает, что «Клипперс» уже достигли того порога, который, по его мнению, должен был привести к заключению сделки, и теперь Мори, по сути, переключился на другие задачи.

Если говорить более конкретно, то Мори отказался от готовности «Клипперс» предложить два пика первого раунда – свой и чужой – из-за их качества (они потенциально могут превратиться в пики второго раунда). Похоже, что его интересуют только активы «Клипперс», – пишет Эмик.

Харден, как сообщается, «в ярости» от того, как Мори ведет переговоры о сделке, и общается с «Филадельфией» исключительно через генерального менеджера Элтона Брэнда. Если он и далее не будет выходить на связь с командой без «разумной на то причины», «Сиксерс» намерены штрафовать его, добавляет Эмик.

Харден не явился на вчерашнюю тренировку «Сиксерс» и отсутствует в команде с воскресенья. По информации журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, Харден находится в Хьюстоне.

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10 комментариев

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mibX
"Харден в ярости" - это какой-то оксюморон. Могу представить обиженного Хардена, могу разочарованного, спорящего, саботирующего своей пассивностью, но в ярости...
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+11
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udod
списанные старики, пики, которые "потенциально могут превратиться в пики второго раунда", и даже ролевика Мэнна не дают - Мори в ярости от переговоров с Клипперс
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Дмитрий Титов
Почему в Хьюстоне? Просто когда Харден в ярости, вернуть его в норму могут лишь родные стрипухи.
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Андрей 13
а чего он в ярости, от потери формы? поэтому за него не хотят никого давать. что он хочет от мори, он и так позволял ему все что тот хотел в хьюстоне, забрал из нью-йорка, а теперь что с ним делать? все таки это риск для клипперс, иметь в команде двух травматов, один из которых психически неустойчив в игровом плане. и еще этот в любой момент по дороге на арену может развернуть свой лимузин и поехать в бордель... играть кто будет?
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Андрей 13
никак в рабство мори взял бородатого толстозадого суперстара? где дуэйн уэйд, почему он молчит?
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2fat
Мало ли что игрок думал про дела ГМские. Куда он лезет вобще? Может он думал себя вобще обменять на пару пиков второго раунда и по рукам?
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Ernyko
Ок,если Харден в ЛАК,черепах на скамейке 100%?
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Teahupoʻo
У клубов с большими зарплатными ведомостями это последний шанс заполучить звезд на серьезных контрактах относительно безболезненно. До дедлайна это строго рынок продавцов.
Поэтому до вступления в полную силу новых финансовых правил Мори будет скорее держать его на лавке, чем пойдет на компромиссы.
Собственно, как было и с Лиллардом
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von_Zadrot
Харден был в ярости, когда узнал...
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haibr
Ответ mibX
"Харден в ярости" - это какой-то оксюморон. Могу представить обиженного Хардена, могу разочарованного, спорящего, саботирующего своей пассивностью, но в ярости...
Держите меня семеро.
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