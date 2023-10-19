Джеймс Харден «в ярости» от того, как Дэрил Мори ведет переговоры. Он думал, что текущих активов «Клипперс» хватит для проведения обмена

Журналист Сэм Эмик из The Athletic объяснил, почему разыгрывающий находится «в ярости» после застоя в переговорах между « » и «Филадельфией».

«Харден считает, что «Клипперс» уже достигли того порога, который, по его мнению, должен был привести к заключению сделки, и теперь , по сути, переключился на другие задачи.

Если говорить более конкретно, то Мори отказался от готовности «Клипперс» предложить два пика первого раунда – свой и чужой – из-за их качества (они потенциально могут превратиться в пики второго раунда). Похоже, что его интересуют только активы «Клипперс», – пишет Эмик.

Харден, как сообщается, «в ярости» от того, как Мори ведет переговоры о сделке, и общается с «Филадельфией» исключительно через генерального менеджера . Если он и далее не будет выходить на связь с командой без «разумной на то причины», «Сиксерс» намерены штрафовать его, добавляет Эмик.

Харден не явился на вчерашнюю тренировку «Сиксерс» и отсутствует в команде с воскресенья. По информации журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, Харден находится в Хьюстоне.

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