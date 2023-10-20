Тайрон Лю: «Терэнс Мэнн останется в «Клипперс»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал слухи, связанные с защитником команды Терэнсом Мэнном.

«Нам нравится Терэнс Мэнн, и он останется в «Клипперс». Так что нам все равно, что там говорят вокруг, все эти слухи.

А вообще, это хорошо, когда ты кому-то нужен», – заявил Лю.

«Клипперс» претендуют на звезду «Филадельфии» Джеймса Хардена, но не хотят включать в сделку Мэнна. В минувшем сезоне он набирал 8,8 очка, 3,4 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

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