Дэрил Мори посмеялся над «несерьезным» подходом «Клипперс» после отказа отдавать Мэнна. Он предложил просто обменять Джорджа на Хардена, раз «они так хотят сохранить свои активы»
Президент «Филадельфии» Дэрил Мори не поверил в пакет активов, который предложили «Клипперс» за Джеймса Хардена, при этом отказавшись отдавать защитника Терэнса Мэнна, пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.
«Несмотря на то, что «Сиксерс» заявили, что примут предложение «Клипперс» – незащищенный пик первого раунда, обмен пиками первого раунда, контракты для уравнивания зарплат и Терэнс Мэнн, – два человека, участвовавших в переговорах, сообщают, что президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк утвердил позицию организации, согласно которой Мэнн не будет частью этой сделки.
Дэрил Мори, по словам этих людей, посмеялся и обвинил «Клипперс» в «несерьезном» подходе к заключению сделки. Он даже сказал, что им следует просто обменять звезду «Клипперс» Пола Джорджа на Джеймса Хардена, если они так хотят сохранить все свои активы, на что получил немедленный отказ», – пишет Эмик.
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