Дэрил Мори посмеялся над «несерьезным» подходом «Клипперс» после отказа отдавать Мэнна. Он предложил просто обменять Джорджа на Хардена, раз «они так хотят сохранить свои активы»

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Пол Джордж Терэнс Мэнн Баскетбол

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори не поверил в пакет активов, который предложили «Клипперс» за Джеймса Хардена, при этом отказавшись отдавать защитника Терэнса Мэнна, пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.

«Несмотря на то, что «Сиксерс» заявили, что примут предложение «Клипперс» – незащищенный пик первого раунда, обмен пиками первого раунда, контракты для уравнивания зарплат и Терэнс Мэнн, – два человека, участвовавших в переговорах, сообщают, что президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк утвердил позицию организации, согласно которой Мэнн не будет частью этой сделки.

Дэрил Мори, по словам этих людей, посмеялся и обвинил «Клипперс» в «несерьезном» подходе к заключению сделки. Он даже сказал, что им следует просто обменять звезду «Клипперс» Пола Джорджа на Джеймса Хардена, если они так хотят сохранить все свои активы, на что получил немедленный отказ», – пишет Эмик.

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7 комментариев

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Nikita Dorodenko
Как человек симпатизирующий Клипперс, не хотел бы видеть в этой команде сегодняшнего Хардена. Да, неверное ни в какой команде за пределами Китая не хотел бы его видеть.
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Nightyork97
Кто-то может объяснить зачем Клипперс Харден при наличии Мэнна и Расса? Я не понимаю, все как обычно упрется в здоровье Кавая/Джорджа. И если в регулярке им выпишут левые болячки ради отдыха, то в плей-офф в режиме по 40 минут на Западе они недолго будут жить. Что им даст Харден если они и без него попадают в плей-офф. Как можно брать 34 летнего Хардена при наличии двух травматов съедающих 46% платежки команды? Клипперс за всю историю даже в финале НБА не играли, а с Харденом чемпионами станут, верно? На Западе, ага. Ахаха, я не верю, что эта идея исходит от Тайрона Лю. Дед Балмер может купить любых игроков, но только в НБА это совсем не работает.
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Goddemic
Ответ bear7904
Клиперс тоже довыкручивают руки, как Хит с Лиллардом. Нельзя недооценивать человеческую тупость, какие нибудь Шарлот или Мини могут накидать кучу ништяков за Хардена. Просто ГМ рискнёт для имитации деятельности, например)
Мини уже с Гобером рискнули и всё отдали)
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Mr.BadGuy
Ответ Nightyork97
Кто-то может объяснить зачем Клипперс Харден при наличии Мэнна и Расса? Я не понимаю, все как обычно упрется в здоровье Кавая/Джорджа. И если в регулярке им выпишут левые болячки ради отдыха, то в плей-офф в режиме по 40 минут на Западе они недолго будут жить. Что им даст Харден если они и без него попадают в плей-офф. Как можно брать 34 летнего Хардена при наличии двух травматов съедающих 46% платежки команды? Клипперс за всю историю даже в финале НБА не играли, а с Харденом чемпионами станут, верно? На Западе, ага. Ахаха, я не верю, что эта идея исходит от Тайрона Лю. Дед Балмер может купить любых игроков, но только в НБА это совсем не работает.
Поэтому и не хотят отдавать много, потому что понимают, что Харден им много не даст.
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