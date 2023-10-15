Дэмиан Лиллард подтвердил, что «Портленд» просил его пропустить 10 матчей в концовке сезона: «Я не был травмирован»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в разговоре с Марком Мединой из Sportskeeda подтвердил информацию инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, что «Портленд» попросил его пропустить 10 последних матчей сезона-2022/23, чтобы организация имела большие шансы на получение высокого пика на драфте. Защитник «неохотно согласился», сославшись на травму икроножной мышцы.

«Портленд» проиграл 9 из 10 последних матчей регулярки (единственная выигранная встреча – с «Миннесотой» – стала самой неожиданной победой в НБА за последние 30 лет). «Блэйзерс» выбирали третьими на драфте, усилившись разыгрывающим Скутом Хендерсоном.

– Физически ты чувствуешь себя восстановившимся после травм из прошлого сезона?

– У меня не было травм в прошлом сезоне.

– Логично. Я видел статью Криса [Хэйнса]...

(перебивает) Я не был травмирован. Честно говорю, не был. В начале сезона у меня были некоторые проблемы с икроножной мышцей. Но я не был травмирован.

– Но это же...

– Это правда. Я был здоров все лето. Так и есть.

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1 комментарий

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Jan Paskel
разыгрывающий Портленд? Его возврат оформили?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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