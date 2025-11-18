Никола Йокич оформил 8-й трипл-дабл (36+18+13) в проигранном матче с «Чикаго»

В игре против «Чикаго » центровой «Денвера » Никола Йокич собрал свой 8-й трипл-дабл за сезон.

На счету серба 36 очков (13 из 27 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 9 из 12 с линии), 18 подборов, 13 передач при 2 потерях, а также 1 перехват и 2 блок-шота.

Защитник Джамал Мюррэй добавил 34 очка (12 из 22 с игры) и 11 подборов.

В составе «Чикаго» выделился защитник Джош Гидди – 21 очко, 14 подборов и 6 передач.

«Наггетс» уступили «Буллс» в близкой концовке – 127:130.