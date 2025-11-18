Новичок «Нетс» Бен Сараф пропустит как минимум 10 дней из-за травмы голеностопа
Новичок «Нетс» получил травму голеностопа.
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Сараф пропустит как минимум 10 дней из-за травмы голеностопа.
19-летний новичок «Нетс» получил повреждение в матче Лиги развития в субботу.
В этом сезоне 26-й номер драфта-2025 принял участие в 7 матчах НБА, набирая в среднем 3,3 очка, 1,9 подбора и 2,4 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
